РФ перекидає Ту-95МС з «Українки»: підготовка до удару

Стратегічний бомбардувальник Ту-95 під час підготовки до пуску ракет.

Росія розпочала масштабну передислокацію стратегічної авіації з аеродрому «Українка» в Амурській області. Про це свідчать супутникові знімки Planet Labs та дані моніторингових ресурсів, які відстежують переміщення авіації ПКС РФ, повідомляють «Новини Донбасу».



Зафіксовано переліт щонайменше семи бортів Ту-95МС на аеродроми «Енгельс-2», «Олєнья», «Дягілєво» та «Бєлая». Частина літаків перебуває в повітрі або ще не ідентифікована через обмежену якість знімків.



Станом на 02 лютого о 05:00 на аеродромі «Українка» перебували до 30 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, шість Ту-160, три літаки-заправники Іл-78М та один розвідувальний Іл-20М. Наразі кількість літаків на стоянках помітно зменшилася.

Джерело: Planet Labs. Аеродром «Українка» (Амурська область, РФ), 2 лютого 2026 року. На стоянках зафіксовані Ту-95МС, Ту-160, Іл-78М та Іл-20М.

Моніторингові канали попереджають, що активна передислокація стратегічної авіації може свідчити про завершальну фазу підготовки РФ до нового масованого ракетного удару по Україні.



Експерти також не виключають, що перед запуском крилатих ракет Росія може застосувати балістичні ракети та ударні дрони.



Раніше через російські атаки без світла залишилися споживачі у Харківській, Сумській, Дніпропетровській та Черкаській областях, а в Міненерго заявили про фактичне завершення так званого «енергетичного перемир’я».