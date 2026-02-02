Російські війська просунулися під Торецьком та Часовим Яром – DeepState

Просування росіян під Торецьком та Часовим Яром. Фото: карта DeepState

Армія РФ просунулася поблизу міста Торецьк Донецької області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Також окупанти просунулися біля села Ступочки на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 11 разів, на Краматорському – Сили оборони України відбили один штурм.

Нагадаємо, що у ЗСУ розповіли, де зараз знищують російських військових у місті Мирноград Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко