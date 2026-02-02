В окупованому Донецьку на машини жителів клеїли портрети ліквідованого бойовика «Мотороли»

Наклейка з портретом ліквідованого бойовика «Мотороли» в окупованому Донецьку. Фото: кадр із відео

2 лютого у захопленому Донецьку провели так звану «пам'ятну акцію до дня народження» першого командира окупаційного батальйону «Спарта» та російського бойовика Арсена «Мотороли» Павлова. Про це стало відомо із заяви фейкової «Народної дружини ДНР».



Саме цього дня народився Павлов. Псевдодружинники разом із «Військовою комендатурою ДНР» зупиняли та клеїли на машини місцевих жителів наклейки з його портретом та словами.

Нагадаємо, що «Моторолу» ліквідували 16 жовтня 2016 року внаслідок вибуху у ліфті будинку у центрі Донецька.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко