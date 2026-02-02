У ЗСУ розповіли, яку частину Мирнограда контролюють українські війська

У Мирнограді Донецької області українські підрозділи контролюють північну частину міста. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».
За словами військових, російська армія посилює тиск на північну частину міста.
«У центрі Мирнограда тривають стрілецькі бої з ворогом. Проводяться пошуково-ударні дії Сил оборони України, щоб не допустити подальшого просування загарбників. Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримки боєздатності в умовах низьких температур. Логістичне забезпечення залишається складним. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси», – розповіли в УВ «Схід».
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко