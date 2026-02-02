У Часовому Яру російська армія кидає у бій штурмові групи, користуючись туманами та снігопадами – ЗСУ

Окупанти у Часовому Яру. Фото: кадр із відео

Протягом тижня спостерігається погіршення погоди у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі 24-ї механізованої бригади ЗСУ.



За словами військових, користуючись туманами та снігопадами, росіяни кидають у бій штурмові групи.



«Противник завдає ударів реактивною артилерією, застосовує квадроцикли та наземні дрони. Попри ускладнення видимості, воїни 24-ї бригади разом із дружніми підрозділами продовжують виявляти та знищувати окупантів», – зазначили у бригаді.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко