Українська армія просунулася під Сіверськом – ISW

Ситуація на Слов'янському напрямку. Фото: карта ISW

ЗСУ нещодавно просунулися на Слов'янському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 31 січня, свідчать про те, що українські війська просунулися у східній частині села Різниківка Донецької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Слов'янському напрямку за минулу добу Сили оборони України відбили 12 штурмів.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко