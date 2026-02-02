Російські дрони двічі атакували Краматорську громаду: під удар потрапив будинок, пошкоджений автомобіль

Наслідки атаки на Краматорську громаду. Фото: Краматорська МВА

2 лютого о 09:50 російські загарбники FPV-дроном на оптоволокні вдарили по приватному сектору у Краматорській громаді Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Внаслідок атаки пошкоджений автомобіль.



О 14:00 FPV-дрони на оптоволокні вдарили по будинку у приватному секторі.



Інформація про постраждалих не надходила.

Нагадаємо, що 2 лютого російський безпілотник вдарив по ринку у Харкові, внаслідок чого є поранені.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко