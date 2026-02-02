У ЗСУ спростували інформацію про просування російських військ під Торецьком та Часовим Яром

Ситуація під Торецьком та Часовим Яром. Фото: карта DeepState

Армія РФ зосередила додаткові резерви та намагалася просунутися поблизу міста Торецьк та села Ступочки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, загарбники успіху не мали.



«Підрозділи Сил оборони України тримають визначені рубежі оборони. По місцях зосередження живої сили окупантів та їх логістичних шляхах завдається систематичне вогнева ураження із застосуванням підрозділів ракетних військ та артилерії та безпілотних систем», – сказали в УВ «Схід».

Нагадаємо, що 2 лютого аналітики DeepState заявили про просування ЗС РФ біля Торецька та Ступочок.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко