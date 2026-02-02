ЗСУ провели унікальну операцію та вперше знищили систему «Солнцепьок» на території Росії

Детонація боєкомплекту системи «Солнцепьок» у Бєлгородській області. Фото: кадр із відео

Батальйон безпілотних систем «Булава» 72-ї механізованої бригади ЗСУ провів унікальну операцію та вперше знищив важку вогнеметну систему ТОС-1А «Солнцепьок» на російській території – у Бєлгородській області. Про це повідомили у підрозділі.



По системі були чотири влучання FPV-дронів, після чого відбулася детонація боєкомплекту. В результаті повністю знищений «Солнцепьок» вартістю понад 10 мільйонів доларів.



«ТОС-1А – один із найжорстокіших зразків російського озброєння. Система, призначена для знищення укріплень та живої сили термобаричними боєприпасами. Тепер ця «машина смерті» – купа металобрухту, знищена українськими операторами FPV», – зазначили у 72-й ОМБр.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко