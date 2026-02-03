Російський удар по Києву спричинив руйнування у п'яти районах, є постраждалі

Нічна атака на Київ. Фото: ДСНС України

Троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ 3 лютого. Під ударом опинилися одразу кілька районів столиці, повідомляє ДСНС України.



У Дніпровському районі за однією з адрес зафіксовано руйнування житлового п'ятиповерхового будинку. По іншій адресі виникла пожежа на території закладу дошкільної освіти.

Крім того, зафіксовано падіння уламків на відкритій місцевості без подальшого займання. У Деснянському районі було влучання по території однієї з адміністративних споруд, а також на відкритій місцевості.



У Дарницькому районі на одній із локацій сталися пожежа та руйнування на 26-му поверсі житлового будинку. Постраждала одна людина, пошкоджено фасад та скління будівлі. За іншою адресою зафіксовано загоряння та руйнування у складському приміщенні.



У Печерському районі внаслідок влучання по території автозаправної станції пошкоджено будівлю АЗС, чотири припарковані автомобілі, лінію електропередачі та дорожнє покриття.



У Шевченківському районі стався спалах у багатоповерховому житловому будинку. Двоє людей отримали травми.

Нагадаємо, вчора російські дрони двічі атакували Краматорську громаду.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»