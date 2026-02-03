Росіяни 2 лютого вбили мирного жителя в Миколаївці — Донецька ОВА

Вчора, 2 лютого, внаслідок обстрілу з боку російських військ на Донеччині загинув один мирний житель.

Трагедія сталася у місті Миколаївка, повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації.



Крім того, минулої доби в Миколаївці ще один цивільний отримав поранення.



За даними Донецької ОВА, з початку повномасштабного вторгнення Росії загальна кількість загиблих серед цивільного населення Донеччини досягла 3999 осіб. Ще 8837 мирних жителів отримали поранення.



Зазначається, що наведена статистика не враховує дані щодо тимчасово окупованих міст Маріуполь та Волноваха, де встановити точну кількість жертв на даний час неможливо.

Нагадаємо, вчора російські дрони двічі атакували Краматорську громаду.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»