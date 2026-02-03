РФ завдала 785 ударів авіацією, артилерією, дронами по тридцяти населених пунктах Запоріжжя

Фото: Запорізька ОВА

За минулу добу внаслідок російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще троє отримали поранення. Як повідомили в обласній адміністрації, один із ударів був завданий безпілотником по населеному пункту Веселий Гай під Новомиколаївкою.



Внаслідок прямого влучання повністю зруйновано житловий будинок. На місці загинула 38-річна жінка, ще одна постраждала — 59-річна місцева мешканка — поранена.



Крім того, у самому Запоріжжі внаслідок атаки дрона зруйновано приватний будинок.

Загалом протягом доби російські війська завдали 785 ударів по 30 населених пунктах Запорізької області. По Верхній Терсі, Залізничному, Долинці, Копанях, Воздвижівці здійснено 14 авіаційних ударів.



453 безпілотники різних типів, переважно FPV, атакували Запоріжжя, Новомиколаївку, Веселий Гай, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Зелене, Солодке та Добропілля.

Шість обстрілів із реактивних систем залпового вогню завдавались по Гуляйполю, Зеленому, Солодкому та Малій Токмачці.



Артилерією (всього 312 ударів) били по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Дорожнянці, Варварівці.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів з боку російських військ на Донеччині загинув один мирний житель — у Миколаївці.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»