РФ вночі завдала удару по теплоелектростанціям ДТЕК

Російські війська в ніч проти вівторка, 3 лютого, обстріляли теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок удару пошкоджено обладнання. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



«Росія знову атакувала теплоелектростанції ДТЕК. Внаслідок атаки суттєво постраждало обладнання теплоелектростанцій», — йдеться у повідомленні.



Це вже дев'ята масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня 2025 року. Усього з початку повномасштабного вторгнення ТЕС ДПЕК було атаковано ворогом понад 220 разів. В результаті 59 енергетиків станцій було поранено, 4 загинули.



Раніше ми писали, що за минулу добу в результаті російських атак по Запоріжжю та Запорізькому району загинула одна людина, ще троє отримали поранення.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях