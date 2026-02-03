Зеленський розкрив масштаби нічної атаки РФ

Президент України Володимир Зеленський повідомив деталі чергової масованої атаки Росії по території України, розкривши реальні масштаби нічного обстрілу.



За його словами, російські війська застосували понад 70 ракет різних типів, зокрема балістичні, а також близько 450 ударних безпілотників.



«Триває ліквідація наслідків російського удару в наших регіонах. Знову був прицільний удар саме по об’єктах енергетики: росіяни використали значну кількість балістики в комбінації з іншими ракетами — більш ніж 70 і 450 ударних дронів», — заявив Зеленський.

Під ударами опинилися Сумська, Харківська, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Вінницька області, а також столиця України.







Станом на цей час відомо про дев’ятьох поранених. Зафіксовані пошкодження житлових будинків та об’єктів енергетичної інфраструктури. У Києві після влучань дронів спалахнули пожежі у багатоповерхових будинках, також пошкоджено дитячий садок.



Президент наголосив, що Росія свідомо використовує найхолодніші дні зими для терору проти мирного населення, замість пошуку дипломатичних шляхів завершення війни.



«Вчасне постачання ракет для систем ППО та захист нормального життя — наш пріоритет. Без реального тиску на Росію завершення цієї війни не буде. Москва обирає шлях терору та ескалації, тому потрібен максимальний міжнародний тиск», — підкреслив глава держави.