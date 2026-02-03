Росія масово обстріляла Україну ракетами та дронами. ППО збила 450 цілей

ППО збила 450 цілей. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч проти 3 лютого масовано атакувала Україну за допомогою ракет різних типів та БПЛА. Усього вони застосували 521 ціль. Протиповітряна оборона збила 18 ракет і 412 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Як зазначається, РФ запустила 4 ракети «Циркон»/«Онікс» (район пуску з Криму), 32 балістичні ракети Іскандер-М/С-300 (район пусків — Брянська область та Крим), 7 крилатих ракет Х-22/Х-32 (з повітряного простору Брянської області), «Х-101/Іскандер-К» (акваторія Каспійського моря, Курської області), 450 ударних БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотники інших типів з напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, близько 300 з них «шахеди».



Основні напрямки удару — Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області.



Протиповітряна оборона збила 450 цілей — 38 ракет і 412 безпілотників різних типів:





- 4 ракети «Циркон»/«Онікс»;



- 11 балістичних ракет Іскандер-М/С-300;



- 3 крилаті ракети Х-22/Х-32;



- 20 крилатих ракет «Х-101/Іскандер-К»;



- 412 ударних БПЛА різних типів.



Крім того, зафіксовано попадання 27 ракет та 31 ударного БПЛА у 27 локаціях, а також падіння збитих (уламків) БПЛА у 17 локаціях. Інформація про 6 ворожих ракет уточнюється.



Раніше ми писали, що троє людей постраждали внаслідок нічної російської атаки на Київ 3 лютого.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

