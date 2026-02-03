Армія РФ 17 разів обстріляла Миколаївку, Слов'янськ, Покровський район Донецької області

Донецька область під російським обстрілом. Фото: Вадим Філашкін

Станом на ранок 3 лютого оперативна ситуація в Донецькій області залишається напруженою. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



У Покровському районі внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки у низці населених пунктів. У селі Надія Криворізької громади постраждали приватні домоволодіння.

У Золотому Колодязі Шаховської громади пошкоджено сім будинків, в Іванівці — шість, у Грузькому та Торецькому — по два будинки. У Краматорському районі зафіксовано людські жертви та руйнування інфраструктури.



У Миколаївці одна людина загинула, ще одна отримала поранення. Пошкоджено житловий будинок, два автомобілі та ділянку теплотраси. У Малинівці повністю зруйновано будинок.

У Слов'янську пошкоджено три приватні будинки, багатоповерхову будівлю та автомобіль. В Олександрівці та Дружківці постраждало по одному будинку. У Бахмутському районі у селі Резниківка Сіверської громади пошкоджено житловий будинок.



За минулу добу російські війська 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 1357 осіб, серед них — 52 дитини.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росії загальна кількість загиблих серед цивільного населення Донеччини досягла 3999 осіб.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»