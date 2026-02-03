Російська атака пошкодила «Зал слави» музею у Києві

Наслідки обстрілу РФ.

Під час останньої ракетно-дронової атаки 3 лютого у Києві постраждав «Зал слави» Національного музею історії України у Другій світовій війні. Експозиція, що є пам’яткою науки й техніки місцевого значення, зазнала значних пошкоджень.

На місці працюють фахівці музею, поліція та технічні служби: фіксуються наслідки атаки та проводиться первинна оцінка збитків. Заступник Міністра культури Іван Вербицький наголосив на пріоритеті безпеки та підготовки до відновлення меморіалу.



За словами Міністерки культури Тетяни Бережної, це вже другий випадок пошкодження музею від російських атак.

«В Україні пошкоджено понад 1 680 пам’яток культурної спадщини, відновлення яких триває за підтримки міжнародних партнерів», — зазначила Бережна.