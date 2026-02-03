У Дружківці затримано коригувальника ударів РФ

Фото: Служба безпеки України

Контррозвідка Служби безпеки України затримала в Донецькій області чоловіка, який за завданням російських спецслужб коригував артилерійські та ракетні удари по прифронтовій Дружківці та прилеглих населених пунктах.



Як встановило слідство, на ворога працював 41-річний місцевий мешканець. Чоловік практично не залишав житло і чекав на повну окупацію області. У поле зору російських спецслужб він потрапив після того, як самостійно написав до чат-боту ФСБ і повідомив про «готовність до співпраці».



Через те, що фігурант уникав виходу на вулицю, збір розвідданих він організував через власну матір, яка не знала про його зв'язки з ФСБ. Під приводом побутових прохань та розмов він використовував жінку для отримання інформації.



Задокументовано, що під час пересування містом, зокрема, при отриманні волонтерської допомоги, жінка звертала увагу на місця можливого перебування українських захисників. Після повернення додому син розпитував її про локації Сил оборони, а також про пересування військових колон у напрямку лінії фронту.



Отримані відомості агент одразу передавав своєму куратору, який доручив коригування вогню армії РФ. За допомогою цієї інформації окупанти планували виявляти та обстрілювати позиції українських військових.



Контррозвідники СБУ затримали агента за місцем проживання. Паралельно було вжито додаткових заходів для захисту позицій Сил оборони в зоні активності ворожої розвідки.



Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ФСБ. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — «державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану».



Чоловік перебуває під вартою без права на внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»