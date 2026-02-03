У Дружківці призупинили водопостачання через аварійне відключення електроенергії

Води у Дружківці не буде 3 лютого. Фото: Дружківська МВА

У вівторок, 3 лютого, у місті Дружківці Донецької області відсутнє водопостачання. Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.



«У зв'язку з аварійним відключенням електроенергії, водопостачання у м. Дружківка було тимчасово припинено. 03.02.2026 ранкової подачі води до м. Дружківка не буде. До відновлення», — йдеться у повідомленні.



Раніше «Новини Донбасу» писали, що у мешканців Дружківки почав з'являтися газ, а також почали нагріватися батареї центрального опалення. Зокрема, пишуть, що газопостачання опівдні 31 січня відновлено у деяких районах міста.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях