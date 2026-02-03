ЗСУ вразили станцію РЕБ російських окупантів на захопленій Донеччині

Станція радіоелектронної боротьби окупантів атакована силами оборони.

Сили оборони в ніч на 3 лютого завдали вогневої поразки ряду військових об'єктів російських окупантів. Зокрема, під удар потрапила станція радіоелектронної боротьби загарбників у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



«У Донецькій області, на тимчасово окупованій території, в районі населеного пункту Баранівка, зафіксовано ураження станції радіоелектронної боротьби противника», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що на тимчасово окупованій території Запорізької області в районі селища Комиш-Зоря вражений навчальний центр підготовки пілотів та виробництва FPV-дронів російських загарбників.



Крім того, у районі Хліборобної Запорізької області вражено зосередження живої сили росіян.



Раніше ми писали, що під ударами українських захисників опинилися ремонтна база, пункти управління БПЛА та інші військові об'єкти супротивника на тимчасово окупованій частині України.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

