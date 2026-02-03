Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили у Бєлгородській області Росії

У ніч проти 2 лютого українські військовослужбовці України завдали поразки щодо зосередження живої сили противника в районі села Теребрено Бєлгородської області РФ. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Крім того, підтверджено знищення важкої вогнеметної системи ТГС-1А «Солнцепьок» російських окупантів, ураженої 2 лютого 2026 року на території Білгородської області РФ.



Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці в ніч проти 28 січня завдали удару по нафтобазі «Холольська» у Хохольському районі Воронезької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

