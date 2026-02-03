Вперше БПЛА «Гербера» застосували як носій FPV-дрона

Українські фахівці зафіксували перший випадок використання безпілотника «Гербера» як платформи для FPV-дрона. Про це повідомив експерт зі зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергій «Флеш» Бескрестнов.



Сам дрон наразі не знайдено, і невідомо, чи був він ударним, чи розвідувальним.



«Цей випадок демонструє потенціал нових тактик, але точний масштаб застосування ще оцінюється», — зазначив експерт.



Раніше повідомлялося, що російські війська почали активно використовувати дрони на наднизькій висоті у ручному режимі, щоб обходити системи ППО та непомітно наближатися до українських позицій.