У РФ обговорюють долю нерухомості українців, які виїхали з окупації

У Держдумі Росії запропонували ввести мораторій на відчуження нерухомості на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей до закінчення так званої «СВО».

За повідомленнями РосЗМІ, з ініціативою виступив депутат Сергій Миронов. Однак із заяв випливає, що запропоновані заходи не поширюються автоматично на українських власників житла, які не мають російського громадянства та не можуть бути особисто присутніми для перереєстрації майна.



За словами Миронова, мораторій пропонується застосовувати лише у випадках, коли родичі власників є громадянами РФ; вони можуть підтвердити спорідненість із іншими власниками; надано документи про оплату комунальних послуг.



Сам депутат визнав, що багато об'єктів нерухомості було оформлено за українським законодавством, а терміни «держреєстрації» за російськими правилами були різко скорочені — з 1 січня 2028 року до 1 липня 2026 року. Це, за його словами, «стало для людей несподіванкою».



Особливо вразливими є ситуації з частковою власністю, де частина житла належить громадянам України. «Зі зрозумілих причин вони не можуть приїхати до Росії. Але якщо власник вчасно не з'явиться для перереєстрації особисто, житло можуть визнати безхазяйним і воно перейде в розпорядження держави», — заявив Миронов.



Фактично це означає, що українські власники, які перебувають на підконтрольній Україні території чи за кордоном, ризикують втратити житло, навіть якщо воно було придбано законно та оформлено за українськими документами.



Додаткову невизначеність створює і сама процедура відмови у реєстрації. Миронов зазначив, що рішення ухвалює якийсь «колегіальний орган», проте його повноваження та терміни розгляду не прописані; перелік причин відмови відсутній; механізму оскарження рішень не визначено.

Крім того, депутат підтвердив, що в окремих містах тимчасово окупованої Донецької області вже почалося відчуження нерухомості на підставі рішень місцевих окупаційних адміністрацій щодо власників, які відсутні «з об'єктивних причин».



Таким чином, навіть обговорення мораторію в Держдумі РФ не знімає ключових загроз для українських власників житла, чия нерухомість на окупованих територіях може бути визнана «безхазяйною» та передана під контроль окупаційної влади.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що влітку 2026 року може розпочатися «велике заселення» окупованих територій України «понаїхавшими» з глибинки РФ. Читайте повну версію авторського матеріалу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»