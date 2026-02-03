Під Куп’янськом-Вузловим взяли в полон солдат РФ, яких відправили для «флаговтика»

Солдати РФ, які потрапили в полон у Куп'янську-Вузловому.

2 лютого 2026 року під Куп’янськом-Вузловим в полон були взяті двоє російських військовослужбовців зі складу 153-го танкового полку. Про це у черговому відео розповів командир батальйону ЗСУ Роман Ковальов.



Їх направили у складі диверсійно-розвідувальної групи з метою фільмування пропагандистського відео з російським прапором на одній із вулиць міста.



«Навіщо прориватися до міста, яке, за твердженням Генштабу РФ, "вже російське" — питання риторичне. Але реальність суттєво відрізняється від їхніх доповідей "на гору"», — зазначив командир батальйону ЗСУ Роман Ковальов.



Полонених передадуть відповідним органам згідно з нормами міжнародного гуманітарного права.







На карті аналітичного проєкту DeepState до Куп'янська-Вузлового від «сірої зони» — не менше 4,5 км, при цьому по дорозі до населеного пункту ще розташована Курилівка, яка також перебуває під контролем СОУ.