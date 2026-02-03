Сьогодні я спала у ванній. Знову. Ніч була дуже гучною — пані посол ЄС Матернова

Пані Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова у ванній.

Пані посол ЄС в Україні Катаріна Матернова поділилася у Facebook особистим досвідом нічних атак Росії.



«Сьогодні я спала у ванній. Знову. Ніч була дуже гучною», — написала вона, описуючи, як удари по джерелах тепла та електроенергії впливають на цивільних.



За її словами, атаки відбулися по Києву, Харкову, Одесі та ще п’яти областях, що призвело до численних відключень тепла і світла, пошкоджень житлових будинків та дитячих садків.



«Це не побічний ефект війни. Це свідома стратегія Росії: використання холодів як зброї та націлювання на життєво важливі системи», — підкреслила пані посол.



Вона також зауважила, що щодня думає про мільйони українців, які тремтять у своїх домівках посеред зими, та висловила захоплення мужністю українців у протистоянні атакам.



Російська армія в ніч на 3 лютого масово атакувала Україну ракетами різних типів і БПЛА. Всього противник застосував 521 повітряну ціль.