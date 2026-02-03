Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте вшанували пам'ять загиблих захисників України

Президент України Володимир Зеленський та генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали народний меморіал національної пам'яті на Майдані Незалежності у Києві, де вшанували пам'ять загиблих українських захисників та захисниць.



Як повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі, візит до меморіалу став символом поваги та подяки усім, хто віддав життя за незалежність України.

Також Зеленський повідомив про нагородження орденами «За мужність» військовослужбовця Владислава Рожковського та воєнкора Мар'яна Кушніра — за мужність та порятунок людей після російських обстрілів.



Сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Рожковський із позивним Омар допомагав постраждалим після російської терористичної атаки ударними дронами по пасажирському потягу у Харківській області минулого тижня.

Він перебував у складі більш ніж 200 пасажирів поїзда і одразу після удару почав евакуацію людей, а також надавав медичну допомогу всім, хто її потребував.



Воєнний кореспондент «Радіо Свобода» Мар'ян Кушнір у свою чергу врятував чотирирічну дитину з квартири, охопленої вогнем внаслідок атаки російських ударних дронів на Київську область. Його дії дозволили вчасно евакуювати дитину із небезпечної зони, зазначив у повідомленні Зеленський.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»