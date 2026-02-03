У Києві понад 1000 будинків без тепла через атаку РФ

У Києві внаслідок масованої російської атаки понад 1100 будинків залишаються без теплопостачання. За словами мера міста, тепла немає у Дарницькому та Дніпровському районах. Про це він написав у телеграм.



«Об'єкт інфраструктури, що забезпечує теплопостачання у ці будинки, сьогодні вночі було сильно пошкоджено. Фахівці оцінюють масштаби його пошкоджень та перспективу відновлення. У цих понад 1100 будинках зранку злили воду в системах опалення, щоб уникнути розморожування», — уточнив він.



У місті розгортають опорні пункти обігріву у школах мікрорайонів, будинки яких залишились без опалення. Додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, і де можна буде перебувати і вдень, і вночі, зокрема, у Дарницькому районі зараз 5, Дніпровському — 4.



Крім того, 36 пунктів обігріву розгортає ДСНС у Дарницькому районі (на 20 локаціях) та 27 пунктів – у Дніпровському районі (також на 20 локаціях).



Раніше ми писали, що російські війська в ніч проти вівторка, 3 лютого, обстріляли теплоелектростанції ДТЕК.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

