Ростислав Шурма готовий співпрацювати зі слідством — із Німеччини

Ростислав Шурма. Фото з відкритих джерел

Ростислав Шурма, який зараз проживає в Німеччині, вирішив публічно нагадати про себе на тлі викриттів, кримінального провадження та обговорень його процесуального статусу.

За словами фігуранта, виникла потреба «прояснити позицію», що він не переховується, а отже факт його перебування за межами України не повинен нікого бентежити. Більше того, він підтвердив свою готовність співпрацювати зі слідством з кримінального провадження № 42023000000001375 — не виїжджаючи з Німеччини.



Як пояснив сам Шурма, його постійне місце проживання — Федеративна Республіка Німеччина, і про це, як він наголосив, «відомо органу досудового розслідування».

Саме тому він, не вперше та цілком офіційно, просив забезпечити його участь у процесуальних діях «у передбачений законом спосіб»: через відеоконференцію чи на території українських дипломатичних установ за кордоном.



Шурма також повідомив, що передав правоохоронним органам усі контактні дані, адресу проживання та контакти захисників. Тепер, на його очікування, слідство має розглянути ці звернення з повагою до його права на захист, який здійснюється саме з Німеччини.



Окремим пунктом він заявив, що не визнає себе винним і переконаний, що жодних протиправних дій не робив. Все, що відбувалося, за логікою заяви, було суворо в правовому полі. Свою позицію Шурма має намір відстоювати виключно законними методами.



При цьому він заявив про «вибірковий та політично вмотивований тиск», що супроводжує розслідування. За його словами, саме тому йому важливо, щоб слідство було справедливим і, бажано, максимально дистанційним.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що НАБУ та САП викрили масштабну схему розкрадання коштів, призначених для виплат за «зеленим» тарифом. На виплатах незаконно заробляли комерційні енергогенеруючі компанії, розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області. За даними народного депутата Ярослава Железняка, йдеться, зокрема, про Ростислава Шурму та його брата Олега.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»