Росіяни у Дніпрі вдарили по гуртожитку для переселенців

Росіяни атакували Дніпро. Фото: Дніпропетровська ОВА

Російська армія в ніч проти 3 лютого масовано атакувала Дніпро, під удар потрапив гуртожиток, в якому проживали переселенці з Донецької області. Вибиті вікна, жертв та постраждалих немає. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.



«Співробітники гуманітарної організації привезли будівельні матеріали, якими можна закрити розбите скло. Люди можуть зігрітися у спеціально обладнаному наметі, випити гарячого чаю. У той же час фахівці фіксують завдану шкоду. Комунальники прибирають розбите скло», — зазначив Ганжа.





Як зазначається, у гуртожитку проживали уродженці Торецька, Селидового та Дружківки Донецької області, передає телеканал FREEДОМ.



«О першій годині ночі почалися вибухи і тривали до четвертої ранку. То був якийсь жах. Вибухи йшли один за одним. Страшно було, звісно. Це невимовно, навіть ліжко тремтіло», — розповіла про сьогоднішню ніч переселенка з Донецької області Лідія.



Раніше ми писали, що російська армія в ніч проти 3 лютого масовано атакувала Україну за допомогою ракет різних типів та БПЛА.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

