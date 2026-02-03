Бригада ДТЕК потрапила під обстріл у Донецькій області

Вранці у вівторок, 3 лютого, російські війська завдали удару дроном по енергетикам у Донецькій області. Отримав поранення водій трактора. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.



Як зазначається, енергетики поверталися на базу після зміни опори. Російський дрон ударив поряд з трактором.



«Водій отримав поранення. Його вже доправили до лікарні — загрози життю немає», — йдеться у повідомленні.



Раніше ми писали, що станом на ранок 3 лютого оперативна обстановка в Донецькій області залишається напруженою.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

