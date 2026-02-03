Управлінці з Маріуполя очолили комунальні підприємства Миколаєва

Фото з відкритих джерел

У Миколаєві одразу кілька керівних посад у комунальному секторі обійняли вихідці з Маріуполя. Йдеться як мінімум про чотирьох управлінців, які раніше працювали в комунальних структурах міста Донецької області.



На цю тенденцію першою звернула увагу представниця Інституту масової інформації з Донецької області Юлія Гаркуша.



За її даними, зараз у Миколаєві працюють: директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай; директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Даниленко; директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов; голова Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мірошниченко.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, усі вони раніше обіймали керівні чи профільні посади на комунальних підприємствах Маріуполя.

Так, Дмитро Чучмай до квітня 2021 року очолював ККП «Маріупольавтодор». Дмитро Даниленко до 2022 року працював начальником автотранспортного управління ККП «Маріупольтепломережа».



Геннадій Ізюмов з літа 2016 по вересень 2019 був директором КП «Маріупольводоканал». Дмитро Мірошниченко також обіймав керівну посаду у комунальних структурах Маріуполя, але конкретні деталі його попередньої роботи у доступних джерелах не уточнюються.



Усі перелічені керівники працювали у подібних сферах — транспорті, благоустрої, теплопостачанні і водоканалі — і мали практику управління великими комунальними підприємствами у промисловому місті. Після початку повномасштабної війни ці спеціалісти переїхали на підконтрольні Україні території.



В умовах кадрового дефіциту, зруйнованої інфраструктури та необхідності швидко стабілізувати роботу комунальних служб українські міста об'єктивно зацікавлені в управлінцях із готовим досвідом кризового адміністрування та знанням специфіки муніципального господарства.

Перехід маріупольських управлінців до миколаївських комунальних підприємств виглядає зумовленим поєднанням професійного бекграунду, воєнних обставин та потреб у кваліфікованих кадрах.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»