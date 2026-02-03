Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Управлінці з Маріуполя очолили комунальні підприємства Миколаєва
03 лютого 2026, 16:45

Управлінці з Маріуполя очолили комунальні підприємства Миколаєва

Фото з відкритих джерел Фото з відкритих джерел

У Миколаєві одразу кілька керівних посад у комунальному секторі обійняли вихідці з Маріуполя. Йдеться як мінімум про чотирьох управлінців, які раніше працювали в комунальних структурах міста Донецької області.

На цю тенденцію першою звернула увагу представниця Інституту масової інформації з Донецької області Юлія Гаркуша.

За її даними, зараз у Миколаєві працюють: директор КП «Миколаївські парки» Дмитро Чучмай; директор КП «Миколаївпастранс» Дмитро Даниленко; директор КП «Миколаївводоканал» Геннадій Ізюмов; голова Миколаївської ТЕЦ Дмитро Мірошниченко.

Згідно з інформацією з відкритих джерел, усі вони раніше обіймали керівні чи профільні посади на комунальних підприємствах Маріуполя.

Так, Дмитро Чучмай до квітня 2021 року очолював ККП «Маріупольавтодор». Дмитро Даниленко до 2022 року працював начальником автотранспортного управління ККП «Маріупольтепломережа».

Геннадій Ізюмов з літа 2016 по вересень 2019 був директором КП «Маріупольводоканал». Дмитро Мірошниченко також обіймав керівну посаду у комунальних структурах Маріуполя, але конкретні деталі його попередньої роботи у доступних джерелах не уточнюються.

Усі перелічені керівники працювали у подібних сферах — транспорті, благоустрої, теплопостачанні і водоканалі — і мали практику управління великими комунальними підприємствами у промисловому місті. Після початку повномасштабної війни ці спеціалісти переїхали на підконтрольні Україні території.

В умовах кадрового дефіциту, зруйнованої інфраструктури та необхідності швидко стабілізувати роботу комунальних служб українські міста об'єктивно зацікавлені в управлінцях із готовим досвідом кризового адміністрування та знанням специфіки муніципального господарства.

Перехід маріупольських управлінців до миколаївських комунальних підприємств виглядає зумовленим поєднанням професійного бекграунду, воєнних обставин та потреб у кваліфікованих кадрах.

Раніше «Новини Донбасу» писали про завершення «комунального раю» на окупованій території Донецької області. Читайте, як за умов занедбаної інфраструктури Росія підвищує комунальні тарифи.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Миколаїв
Інше
комунальні підприємства кадрові рішення
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
15:00
Діти під тиском воєнкоматів: в окупації розширять підстави для позбавлення громадянства
13:40
ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
12:16
У РФ обговорюють долю нерухомості українців, які виїхали з окупації
18:57
В окупованому Донецьку на машини жителів клеїли портрети ліквідованого бойовика «Мотороли»
11:44
На окупованій Донеччині масово зникає мобільний зв’язок
16:29
Сили оборони України уразили воєнні об'єкти окупантів у Донецькій та Запорізькій областях
13:48
РФ запустила видобуток золота на окупованій Луганщині
17:39
В угрупуванні «ДНР» заборонили публікацію наслідків атак дронів ЗСУ
22:30
Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
19:16
Понад тисячу пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ (оновлено)
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
16:03
ЗСУ вдарили по зенітно-ракетному комплексу окупантів у Криму
15:30
Росія стала світовим лідером за відключеннями інтернету у 2025 році
15:00
У Росії заявили про повне блокування Telegram вже восени
10:20
На Донеччині окупанти проводять у школах «уроки СВО»
18:32
Бойовик «ДНР» тепер керуватиме комунальним господарством у Донецьку
14:20
В окупованому Дебальцевому у матері «опікуни» вилучили дітей
13:37
ЗСУ вразили склад МТО та пункт управління БПЛА на окупованій Донеччині
08:12
В окупованому Луганську чути вибухи, спалахнула пожежа на підстанції
16:40
На окупованій Луганщині безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру
17:50
Окупаційна влада намагається приховати вбивство медиків у Голій Пристані
усі новини
23:14
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла, дрон вдарив по скупченню людей у спальному районі
22:34
«Тривають останні бої за Покровськ та Мирноград», – DeepState
22:06
Українські війська не дали російській армії просунутися поблизу Привілля на Донеччині – ЗСУ
21:11
Російська ракета відхилилася і вдарила по складу зберігання автотехніки полку ЗС РФ на окупованій Донеччині
20:15
По Бєлгороду завдали ракетного удару: місто частково без світла, повідомляють про проблеми з опаленням та водою
19:48
У ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу Удачного та Гришиного під Покровськом
19:06
Росія завдала удару по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще вісім людей поранені
18:22
Українська армія відновила положення у Куп'янську – DeepState
17:12
Морпіхи ЗСУ взяли в полон солдата РФ за допомогою FPV-дрона
17:10
На Покровському напрямку ЗСУ танком знищили піхоту РФ
16:45
Управлінці з Маріуполя очолили комунальні підприємства Миколаєва
16:36
РФ вперше за довгий час запускала Х-101 з Каспію — Tracking
16:29
«Шахед» влучив у п'ятиповерховий будинок у Харкові: вигоріли верхні поверхи, постраждали сім людей
16:10
Російський дрон атакував Краматорськ: під удар потрапив автомобіль
15:45
З’явилося відео перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон» ЗРК Patriot
15:35
Бригада ДТЕК потрапила під обстріл у Донецькій області
15:30
Ростислав Шурма готовий співпрацювати зі слідством — із Німеччини
15:17
Росіяни у Дніпрі вдарили по гуртожитку для переселенців
15:00
Діти під тиском воєнкоматів: в окупації розширять підстави для позбавлення громадянства
14:43
У Києві понад 1000 будинків без тепла через атаку РФ
14:00
Сьогодні я спала у ванній. Знову. Ніч була дуже гучною — пані посол ЄС Матернова
13:47
Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте вшанували пам'ять загиблих захисників України
13:40
ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
13:13
Під Куп’янськом-Вузловим взяли в полон солдат РФ, яких відправили для «флаговтика»
12:16
У РФ обговорюють долю нерухомості українців, які виїхали з окупації
12:12
Вперше БПЛА «Гербера» застосували як носій FPV-дрона
11:45
Сили оборони вдарили по зосередженню живої сили у Бєлгородській області Росії
11:33
Російська атака пошкодила «Зал слави» музею у Києві
11:30
ЗСУ вразили станцію РЕБ російських окупантів на захопленій Донеччині
11:15
У Дружківці затримано коригувальника ударів РФ
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: поліція Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла, дрон вдарив по скупченню людей у спальному районі
03 лютого, 23:14
Відключення світла у Бєлгороді. Фото: кадр із відео По Бєлгороду завдали ракетного удару: місто частково без світла, повідомляють про проблеми з опаленням та водою
03 лютого, 20:15
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА Росія завдала удару по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще вісім людей поранені
03 лютого, 19:06
Захоплення російського військовослужбовця в полон за допомогою FPV-дрона. Морпіхи ЗСУ взяли в полон солдата РФ за допомогою FPV-дрона
03 лютого, 17:12
Танк Leopard знищив російську піхоту На Покровському напрямку ЗСУ танком знищили піхоту РФ
03 лютого, 17:10
Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА «Шахед» влучив у п'ятиповерховий будинок у Харкові: вигоріли верхні поверхи, постраждали сім людей
03 лютого, 16:29

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір