З’явилося відео перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон» ЗРК Patriot

Момент перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон».

У військових Telegram-каналах оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент перехоплення гіперзвукової російської ракети «Циркон» американським зенітним ракетним комплексом Patriot. Кадри демонструють успішне знищення цілі в повітрі.

Перехоплення гіперзвукової ракети "Циркон" комплексом Patriot pic.twitter.com/bUmQsaR0dP — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) February 3, 2026

За офіційними даними, в ніч масованої атаки сили протиповітряної оборони України знешкодили 38 із 71 запущеної ракети, що становить 54% від загальної кількості. Окремо зазначається, що всі чотири гіперзвукові ракети «Циркон», які застосувала Росія, були успішно збиті.



Загалом під час атаки в ніч проти 3 лютого РФ використала 521 повітряну ціль, зокрема ракети різних типів і ударні безпілотники. Українська ППО знищила 38 ракет та 412 дронів.