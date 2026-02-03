Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
З’явилося відео перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон» ЗРК Patriot
03 лютого 2026, 15:45

З’явилося відео перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон» ЗРК Patriot

Момент перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон». Момент перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон».

У військових Telegram-каналах оприлюднили відео, на якому зафіксовано момент перехоплення гіперзвукової російської ракети «Циркон» американським зенітним ракетним комплексом Patriot. Кадри демонструють успішне знищення цілі в повітрі.

За офіційними даними, в ніч масованої атаки сили протиповітряної оборони України знешкодили 38 із 71 запущеної ракети, що становить 54% від загальної кількості. Окремо зазначається, що всі чотири гіперзвукові ракети «Циркон», які застосувала Росія, були успішно збиті.

Загалом під час атаки в ніч проти 3 лютого РФ використала 521 повітряну ціль, зокрема ракети різних типів і ударні безпілотники. Українська ППО знищила 38 ракет та 412 дронів.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Інше
ППО України збиття ракет РФ гіперзвукова ракета Циркон
Організації
Повітряні сили ЗСУ

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

Тотальна паспортизація мобільного зв'язку на окупованих територіях: Нові обмеження абонентів межують з абсурдом
І це ще не межа: російські законодавці готують нові посилення правил користування послугами мольного зв'язку та інтернету. Доходить до абсурду: в РФ хочуть, щоб співгромадяни дорожили своєю SIM-карткою, як і паспортом.
28 січня 2026, 18:43
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
15:00
Діти під тиском воєнкоматів: в окупації розширять підстави для позбавлення громадянства
13:40
ЗСУ вразили склади боєприпасів росіян на захопленій Донеччині
12:16
У РФ обговорюють долю нерухомості українців, які виїхали з окупації
18:57
В окупованому Донецьку на машини жителів клеїли портрети ліквідованого бойовика «Мотороли»
11:44
На окупованій Донеччині масово зникає мобільний зв’язок
16:29
Сили оборони України уразили воєнні об'єкти окупантів у Донецькій та Запорізькій областях
13:48
РФ запустила видобуток золота на окупованій Луганщині
17:39
В угрупуванні «ДНР» заборонили публікацію наслідків атак дронів ЗСУ
22:30
Пенсіонери-переселенці, яких на обліку понад 1,3 мільйони, масово залишилися без пенсій у січні, — Лубінець
13:50
Сили оборони вразили ЗРК «Оса» та низку логістичних об'єктів російських окупантів у Запорізькій області
13:00
Командиру російської субмарини оголосили підозру
12:30
У МЗС РФ заявили про загибель семи російських журналістів
10:40
Окупанти залучають студентів з Алтаю до лікарень Луганська
19:16
Понад тисячу пенсіонерів-переселенців отримують виплати від Росії, — ПФУ (оновлено)
09:59
Очільник окупованої Макіївки «накопичив» елітну нерухомість
18:45
В окупованій частині Донецької області запускають «картку мешканця» з прив'язкою до паспорта РФ
18:04
Окупаційна влада Донбасу розширює «Юнармію» за рахунок посилення бюджету
11:14
Окупаційна влада Донеччини планує розпочати видобуток українських надр
09:49
У Держдумі РФ хочуть продовжити заміну номерів в окупації
16:46
Росія заселяє мігрантів у будинки українців на Херсонщині та в Криму
усі новини
23:14
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла, дрон вдарив по скупченню людей у спальному районі
22:34
«Тривають останні бої за Покровськ та Мирноград», – DeepState
22:06
Українські війська не дали російській армії просунутися поблизу Привілля на Донеччині – ЗСУ
21:11
Російська ракета відхилилася і вдарила по складу зберігання автотехніки полку ЗС РФ на окупованій Донеччині
20:15
По Бєлгороду завдали ракетного удару: місто частково без світла, повідомляють про проблеми з опаленням та водою
19:48
У ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу Удачного та Гришиного під Покровськом
19:06
Росія завдала удару по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще вісім людей поранені
18:22
Українська армія відновила положення у Куп'янську – DeepState
17:12
Морпіхи ЗСУ взяли в полон солдата РФ за допомогою FPV-дрона
17:10
На Покровському напрямку ЗСУ танком знищили піхоту РФ
16:45
Управлінці з Маріуполя очолили комунальні підприємства Миколаєва
16:36
РФ вперше за довгий час запускала Х-101 з Каспію — Tracking
16:29
«Шахед» влучив у п'ятиповерховий будинок у Харкові: вигоріли верхні поверхи, постраждали сім людей
16:10
Російський дрон атакував Краматорськ: під удар потрапив автомобіль
15:45
З’явилося відео перехоплення гіперзвукової ракети «Циркон» ЗРК Patriot
15:35
Бригада ДТЕК потрапила під обстріл у Донецькій області
15:30
Ростислав Шурма готовий співпрацювати зі слідством — із Німеччини
15:17
Росіяни у Дніпрі вдарили по гуртожитку для переселенців
15:00
Діти під тиском воєнкоматів: в окупації розширять підстави для позбавлення громадянства
14:43
У Києві понад 1000 будинків без тепла через атаку РФ
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: поліція Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла, дрон вдарив по скупченню людей у спальному районі
03 лютого, 23:14
Відключення світла у Бєлгороді. Фото: кадр із відео По Бєлгороду завдали ракетного удару: місто частково без світла, повідомляють про проблеми з опаленням та водою
03 лютого, 20:15
Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА Росія завдала удару по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще вісім людей поранені
03 лютого, 19:06
Захоплення російського військовослужбовця в полон за допомогою FPV-дрона. Морпіхи ЗСУ взяли в полон солдата РФ за допомогою FPV-дрона
03 лютого, 17:12
Танк Leopard знищив російську піхоту На Покровському напрямку ЗСУ танком знищили піхоту РФ
03 лютого, 17:10
Наслідки удару по Харкову. Фото: Харківська ОВА «Шахед» влучив у п'ятиповерховий будинок у Харкові: вигоріли верхні поверхи, постраждали сім людей
03 лютого, 16:29
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір