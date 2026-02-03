РФ вперше за довгий час запускала Х-101 з Каспію — Tracking

У ніч на 3 лютого Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по території України із застосуванням стратегічної авіації. До удару були залучені бомбардувальники Ту-95МС та Ту-22М3, які злітали з авіабаз «Олєнья», «Шайковка» та «Дягілєво».



Про це повідомив Telegram-канал Tracking, що спеціалізується на моніторингу польотів стратегічної авіації РФ.



За даними джерела, пуски крилатих ракет Х-101/Х-555 здійснювалися з акваторії Каспійського моря — уперше за тривалий період.







Особливістю атаки стало широке застосування балістичних ракет — загалом зафіксовано 32 пуски. Крім того, російські війська вдруге використали надзвукові ракети Х-22/Х-32 (7 одиниць), а також гіперзвукові ракети «Циркон» (4 одиниці), зокрема по Київській області.

Раніше повідомлялося, що в мережі з’явилося відео перехоплення однієї з ракет «Циркон» американським зенітним ракетним комплексом Patriot.