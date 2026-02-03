Українська армія відновила положення у Куп'янську – DeepState

Просування українських військ у Куп'янську. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відновили положення у місті Куп'янськ Харківської області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас російські війська просунулися поблизу селища Удачне, сіл Гришине та Привілля на Донеччині.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу окупанти атакували шість разів, на Краматорському – один, на Покровському – українська армія відбила 48 штурмів, зокрема поблизу Удачного та Гришиного.

Нагадаємо, що 2 лютого аналітики ISW повідомили про просування українських військ під містом Сіверськ на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко