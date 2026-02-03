Росія завдала удару по Запоріжжю: загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще вісім людей поранені

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: Запорізька ОВА

Ввечері 3 лютого російські війська вдарили по Запоріжжю. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Окупанти вдарили тоді, коли люди поверталися додому.



Внаслідок атаки загинули 18-річні хлопець та дівчина, ще вісім людей отримали поранення, серед них дві дитини. Дівчинка 15 років у дуже важкому стані.



Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко розповіла, що на місці удару виникла пожежа.

Нагадаємо, що вдень 3 лютого «Шахед» влучив у п'ятиповерховий будинок у Харкові, внаслідок чого вигоріли верхні поверхи та постраждали сім людей.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко