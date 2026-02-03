У ЗСУ розповіли про ситуацію поблизу Удачного та Гришиного під Покровськом

Ситуація біля Удачного та Гришиного. Фото: карта DeepState

Поблизу селища Удачне та села Гришине на Донеччині російська армія намагалася діяти малими піхотними групами з використанням складних погодних умов. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, групи окупантів вчасно виявляються розвідкою та знищуються.



«Також були знищені залишки російської піхоти, яка намагалася закріпитися на східних околицях Гришиного після невдалого механізованого штурму і втрати бойової техніки. Сили оборони України задіяли для ураження окупантів у цьому населеному пункті, зокрема, танковий підрозділ», – розповіли в УВ «Схід».

Нагадаємо, що 3 лютого аналітики DeepState повідомили про просування росіян поблизу Удачного та Гришиного.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко