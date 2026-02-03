По Бєлгороду завдали ракетного удару: місто частково без світла, повідомляють про проблеми з опаленням та водою

Відключення світла у Бєлгороді. Фото: кадр із відео

Ввечері 3 лютого завдали ракетного удару по місту Бєлгород РФ. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Внаслідок атаки у частині міста зникло світло.



За даними Телеграм-каналу «Попіл», під удар потрапили електропідстанції «Фрунзенська» та «Бєлгород».



Також місцеві жителі повідомляють про проблеми з опаленням, водою та інтернетом.



Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков підтвердив ракетний удар по місту та заявив, що є серйозні пошкодження на інфраструктурному об'єкті.

Нагадаємо, що українська армія відновила положення у місті Куп'янськ на Харківщині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко