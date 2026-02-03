Російська ракета відхилилася і вдарила по складу зберігання автотехніки полку ЗС РФ на окупованій Донеччині

Наслідки удару по російському складу автотехніки в окупованій Великій Новосілці. Фото: «Досьє шпигуна»

31 січня під час роботи російського ЗРК «Бук-М2» одна з ракет відхилилася від траєкторії та вдарила по складу зберігання автомобільної техніки 1461-го мотострілецького полку ЗС РФ в окупованому селищі Велика Новосілка Донецької області. Про це повідомили у Телеграм-каналі «Досьє шпигуна».



Згоріли два автомобілі «УАЗ».



Внаслідок удару два окупанти отримали поранення.

Нагадаємо, що ЗСУ провели унікальну операцію та вперше знищили систему «Солнцепьок» на території Росії.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко