Українські війська не дали російській армії просунутися поблизу Привілля на Донеччині – ЗСУ

Ситуація на Краматорському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

На Краматорському напрямку російські окупанти задіяли накопичені раніше резерви з метою просування поблизу села Привілля. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, ЗС РФ не досягла мети.



«Підрозділи Сил оборони України тримають визначені рубежі. По групах штурмової піхоти, районах зосередження резервів та логістиці противника завдається вогневе ураження», – зазначили в УВ «Схід».

Нагадаємо, що 3 лютого аналітики DeepState заявили про просування російських військ біля Привілля.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко