Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла, дрон вдарив по скупченню людей у спальному районі

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: поліція

Кількість поранених внаслідок російського удару по Запоріжжю зросла до 11 людей. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Серед постраждалих 15-річна дівчинка та хлопчики 11 та 12 років. У поранених діагностували осколкові поранення, черепно-мозкові травми та контузії.



У пресслужбі Національної поліції у Запорізькій області розповіли, що ударний безпілотник влучив поблизу торгівельного ряду, де на той момент перебували люди.



Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко уточнила, що удар прийшовся по скупченню людей у спальному районі.



Пошкоджені п'ять будинків, навчальний заклад, заклади охорони здоров'я та об'єкти бізнесу.



За даними ДСНС України, на місці удару загорілися чотири автомобілі.



Рятувальники загасили пожежу.

Нагадаємо, що раніше було відомо про двох загиблих та вісьмох поранених внаслідок атаки на Запоріжжя. Серед жертв 18-річні хлопець та дівчина.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко