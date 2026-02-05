З Донецької області виїхали 3640 мешканців за тиждень

Фото: Донецька облдержадміністрація

На підконтрольній українській владі території Донецької області залишаються близько 187 тисяч мирних жителів. З початку оголошеної у 2022 році евакуації регіон самостійно залишили або було вивезено понад 1,3 мільйона людей.



Як повідомляє Донецька облдержадміністрація, у зоні активних бойових дій, що охоплює 21 територіальну громаду, продовжують проживати близько 28 тисяч людей. Лише за останній тиждень із Донецької області виїхали 3640 мешканців.



Наразі на підконтрольній території області перебувають близько 12 тисяч неповнолітніх. 108 із них залишаються у зоні активних бойових дій — у Дружківці.



Загалом у Дружківці та ще восьми населених пунктах, де проводиться примусова евакуація сімей з дітьми, проживає 413 неповнолітніх. У Миколаївській громаді перебувають 236 дітей, у Святогірській — 32, у селі Сергіївка Андріївської громади — 37 дітей.



Протягом першого місяця 2026 року було вивезено 285 дітей, з них 109 — за останній тиждень. З Дружківки евакуйовано 152 дитини, з Миколаївської громади — 110, із Сергіївки – 18, з Комишувахи Краматорської громади — 4, із Святогірська — одна дитина.



Ситуація у Дружківці продовжує погіршуватися. Лише за останні сім днів місто самостійно залишили або було евакуйовано 3200 мешканців. При цьому у прифронтовому населеному пункті досі залишаються близько 14 300 осіб.

Нагадаємо, внаслідок вчорашнього російського обстрілу міського ринку Дружківки загинуло 7 мирних жителів, поранено — 15 людей.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»