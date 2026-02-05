Одна постраждала, пожежі та руйнування: наслідки нічної атаки на Київ

Наслідки нічного удару по Києву. Фото: ДСНС Києва

Внаслідок нічної російської атаки на Київ в Оболонському районі столиці виникла пожежа поблизу паркувального майданчика. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, вогонь пошкодив два автомобілі.



Як повідомляє ДСНС Києва, у Солом'янському районі вибуховою хвилею вибило вікна у чотирьох житлових будинках. Також зафіксовано пошкодження будівлі дитячого садка та господарської споруди. За офіційною інформацією, у цьому районі є постраждала.



У Шевченківському районі внаслідок влучання у чотириповерхову офісну будівлю сталося загоряння. Пожежа була ліквідована підрозділами ДСНС.



На Київщині пошкоджено приватний будинок, є поранений. У Харкові армія РФ вдарила по Слобідському району. У Сумах БпЛА влучив у двір багатоповерхового будинку. Вибито понад 50 вікон, пошкоджено автомобілі.

Нагадаємо, вчора Краматорськ на Донеччині двічі потрапляв під російський обстріл.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускаюча редакторка «Новин Донбасу»