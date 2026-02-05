ЗСУ просунулися під Костянтинівкою та Гуляйполем – ISW

Ситуація на Костянтинівському напрямку. Фото: карта ISW

Українська армія нещодавно просунулася на Костянтинівському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у центрі села Іванопілля.



Також Сили оборони України нещодавно просунулися на Гуляйпільському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 лютого, свідчать про те, що ЗСУ просунулися вздовж автомагістралі Т-0401 Гуляйполе-Пологи на південь від міста Гуляйполе.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку за минулу добу російські війська атакували 10 разів, на Гуляйпільському – 17, зокрема в районі Гуляйполя.

Нагадаємо, що українська армія завдає ударів по російських військах, які намагаються накопичуватися на півдні міста Покровськ Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко