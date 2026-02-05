Сили ППО збили над Україною понад 150 дронів

Російська армія в ніч на 5 лютого запустила дві ракети та 183 БПЛА з РФ та окупованої частини Донецької області. Протиповітряній обороні вдалося збити 156 безпілотників. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 5 лютого (з 18:00 4 лютого) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М з анексованого Крим, а також 183 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера, Італмас і безпілотниками інших типів за напрямами: Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Донецьк, з них 111 — «шахеди», — йдеться у повідомленні.

Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 156 БПЛА. Також зафіксовано попадання балістичних ракет та 22 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БПЛА на 7 локаціях.



Раніше ми писали, що за 4 лютого росіяни вбили восьмеро мешканців Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, яка випускає редакторка «Новин Донбасу»

