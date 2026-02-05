Агенти «АТЕШ» вивели з ладу зв'язок окупантів у Санкт-Петербурзі

Агенти руху «АТЕШ» заявили про проведення диверсійної операції в одному з районів Санкт-Петербурга, де зосереджено одразу кілька об'єктів силового та військово-промислового призначення.

За даними руху, поблизу одного з таких об'єктів було знищено технічний модуль телекомунікаційної вежі, що призвело до серйозних перебоїв у роботі зв'язку.



Інцидент стався у зоні, де розташовані ВАТ «Ремонтний завод радіоелектронної техніки „Луч“», Інститут ФСБ Росії, а також підрозділи та навчальні центри, пов'язані з Військово-морським флотом та Головним ракетно-артилерійським управлінням.



Крім того, в безпосередній близькості знаходяться АТ «Новосибірський патронний завод» і філія корпорації «Комета» — науково-виробничий центр, що працює на користь оборонного комплексу РФ.



За оцінкою учасників руху, висока концентрація подібних об'єктів робить цей район критично важливим елементом військової та силової інфраструктури.



В «АТЕШ» наголошують, що порушення роботи зв'язку у такому вузлі впливає на передачу даних, управління та координацію, причому наслідки можуть відчуватися далеко за межами лінії бойових дій. «Глибокий тил більше не є гарантією безпеки», — заявили представники військового руху українців та кримських татар.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»