Індія різко скоротила імпорт нафти з РФ: економіка падає

Фото: СЗРУ

Індія, яка залишається найбільшим покупцем російської нафти, у січні скоротила її імпорт у 3,5 раза порівняно з аналогічним періодом минулого року. Частину обсягів країна замінила постачаннями зі США та держав Близького Сходу. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.



Зменшення закупівель пов’язане з політикою диверсифікації постачальників, а також із санкційними обмеженнями Європейського Союзу щодо імпорту нафтопродуктів, вироблених із російської сировини.



На цьому тлі погіршуються фінансові показники самої Росії. Нафтогазові доходи федерального бюджету РФ у січні 2026 року склали 393,3 млрд рублів — це на 12,2% менше, ніж у грудні 2025-го. У річному вимірі надходження скоротилися більш ніж удвічі — на 50,2%. Це найнижчий показник з літа 2020 року.



Крім того, в уряді РФ фактично визнали зупинку інвестиційного зростання. За словами віцепрем’єра Олександра Новака, приріст інвестицій за дев’ять місяців 2025 року становив лише 0,5%, а за підсумками року може дорівнювати нулю.



Негативні тенденції спостерігаються і в споживчому секторі. Продаж нових легкових автомобілів у січні 2025 року знизився на 9,5%, а найбільший автовиробник АвтоВАЗ скоротив реалізацію майже на 29%.



Рітейл також демонструє спад: магазини одягу скоротили присутність у торгівельних центрах на 15%, а попит на меблі впав на 19%. Продаж побутової техніки та електроніки зменшився на 12%.



Окремою проблемою залишається боргове навантаження населення. Торік колектори викупили прострочені борги мікрофінансових організацій на рекордні 113,4 млрд рублів. Частка проблемних кредитів перевищила 30% і продовжує зростати.



Паралельно фіксується спад вантажоперевезень: на Далекосхідній залізниці навантаження зменшилося на 4,3%, а вантажообіг — на 6,4%.

Нагадаємо, що з 1 лютого Євросоюз знизив граничну ціну на російську нафту до $44,1 за барель.