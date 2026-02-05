Окуповану Луганську область атакували БПЛА: є постраждалі

Луганську область атакували дрони. Фото: Леонід Пасічник

У четвер, 5 лютого, в окупованому місті Ровеньки Луганської області лунали вибухи. Відомо, що місто атакували безпілотники, п'ятеро людей постраждали. Про це повідомив так званий голова угрупування «ЛНР» Леонід Пасічник.



За його словами, пошкоджено скління та фасад багатоквартирного будинку.

«Внаслідок удару БПЛА поранення отримали п'ятеро людей — багатодітна родина. Найменшій дитині 5 місяців, ще двом — 7 і 3 роки. Усіх дорослих і дітей доставлено до лікарні, їм надається необхідна медична допомога», — заявив він.



Раніше ми писали, що увечері 13 січня безпілотники атакували окуповане місто Макіївка Донецької області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях