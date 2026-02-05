Армія РФ за добу масовано атакувала Донеччину: у поліції показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські війська минулої доби, 4 лютого, вкотре обстріляли населені пункти Донецької області. Під ударами знаходилися дев'ять міст та селищ. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



У відомстві уточнили, що зруйновано 26 цивільних об'єктів, із них 16 житлових будинків.



По Дружківці росіяни вдарили двома бомбами «КАБ-250», РСЗВ «Смерч» та дронами, загинуло семеро людей, ще 17 осіб отримали поранення.





Пошкоджено 2 багатоквартирні та 3 приватні будинки, ринок, 4 цивільні автомобілі.



Одна людина загинула у Лимані. Росіяни дронами атакували Краматорськ, одну людину поранено, пошкоджено котельню, стадіон, екскаватор та автомобіль. Миколаївку атакували три дрони, травмовано мешканця, пошкоджено багатоквартирний та приватний будинки, адмінбудівлю.



Внаслідок влучення FPV-дронів одна людина постраждала в Кондратівці та одна – у селі Добропілля.



На Малинівку ЗС РФ скинули 250-кілограмову авіабомбу, пошкодили 6 приватних будинків.



В Олександрівці та Райгородці пошкоджено приватні будинки.



Раніше ми писали, що за 4 лютого росіяни вбили восьмеро мешканців Донецької області.

