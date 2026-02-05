Лях розповів про ситуацію з облаштуванням Слов'янська антидроновими сітками та назвав головну проблему

Антидронова сітка. Фото: 4-та важка механізована бригада ЗСУ

Останнім часом до Слов'янської міської військової адміністрації надходять інформаційні запити від ЗМІ та громадських організацій щодо облаштування антидроновими сітками Слов'янська. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях.



За його словами, часто пропонують самі сітки.



«Ще частіше приводять у приклад міста в інших областях, які з таким облаштуванням вже нехай частково, але впоралися. Тема гостра й хвилює жителів та військових. Перше та головне: наявність самої сітки та матеріалів для її облаштування – це не проблема. Сітка є у достатній кількості. Кошти на додаткові обсяги, якщо вони знадобляться, також є. Крім того, ми вже маємо досвід та розуміємо, які саме сітки найкраще зарекомендували себе у наших погодних умовах. Сітка є. Бракує людей, які облаштовуватимуть дороги», – сказав Лях.



Начальник МВА стверджує, що для того, щоб закрити хоча б 60 кілометрів внутрішніх міських доріг, потрібно до 200 чоловіків.



«Наголошую: не жінок, а саме чоловіків, придатних до важкої фізичної праці, та не менше 20 одиниць спецтехніки. Усі комунальники, які працюють у громаді, крім своїх прямих службових обов'язків, постійно виконують додаткові завдання з ремонту критичної інфраструктури та житла після ворожих «прильотів». А також задіяні у допомозі сусіднім громадам, де не вистачає ремонтних бригад. Така сама ситуація була і два місяці тому, і рік тому. Проблема з нестачею кадрів виникла не вчора. Чим ближче до лінії фронту, тим важче знайти працівників, які згодні залишатися, не ховатися, виходити на роботу за будь-яких обставин», – додав він.



Однак, як заявив Лях, кадрова проблема вирішується саме зараз на рівні державної влади, обласного, міського та військового керівництва.



«Впевнений, що ми з нею впораємося найближчим часом», – резюмував керівник адміністрації.

Нагадаємо, що 4 лютого війська Росії обстріляли кілька населених пунктів Донеччини, внаслідок чого загинули вісім людей, ще 21 – поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко