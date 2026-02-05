Один дрон ЗСУ ліквідував двох окупантів одночасно

Російські військові намагалися сховатися, накрившись плащем.

Український безпілотник під час бойового вильоту ліквідував одразу двох російських військових, які намагалися замаскуватися на позиціях. Відео з моментом ураження опублікував офіційний YouTube-канал військового телебачення «Армія TV».



За словами операторів дрона, спочатку вони помітили одного окупанта, який пересувався, накрившись плащем, очевидно сподіваючись залишитися непоміченим. По цілі було завдано точного удару ударним БпЛА.



Під час подальшої дорозвідки з повітря з’ясувалося, що під плащем ховалися не один, а двоє російських військових.



«Їх там було двоє. Другий обхопив першого руками й ногами та буквально висів на ньому», — розповіли українські бійці.







Загалом, за даними Генерального штабу ЗСУ, лише за минулу добу втрати російської армії склали близько 770 осіб.

Нагадаємо, український дрон ліквідував «пінгвіна» ЗС РФ на Донеччині.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»